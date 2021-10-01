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Galatasaray rekor NFT satışı!

Galatasaray'ın satışa çıkardığı Ali Sami Yen NFT koleksiyonu 59 saniyede tükendi ve sarı-Kırmızılılar 1 dakikada 185 bin Euro kazandı

Galatasaray rekor NFT satışı!

NFT dünyasına Türkiye'den ilk giren kulüp olma özelliğini taşıyan Galatasaray, 19.05'te satışa sunduğu Ali Sami Yen koleksiyonunu tarihi hızla sattı.

Sarı-Kırmızılılar'ın 100 adet satışa sunduğu NFT'ler 1850 Euro'dan satıldı. Kulüp 59 saniyede 185 bin Euro kazandı.

Sınırlı sayıdaki ilk bölümü bugün arz edilen ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşan olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak görsel içerikleri farklılaşacak. Kategorilerin her biri, NFT'nin nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü, 8 Ekim tarihinde 1.000 adet ve 15 Ekim tarihlerinde 10.000 adet olmak üzere arz edilecek.

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