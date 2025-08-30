Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray-Rizespor maçının VAR'ı Onur Özütoprak oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Rizespor maçının VAR'ı Onur Özütoprak oldu

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

        Giriş: 30.08.2025 - 12:53 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:53
        G.Saray-Rizespor maçının VAR'ı açıklandı
        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, saat 21.30'da RAMS Park'ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

        Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

