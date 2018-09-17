Öne Çıkanlar
Galatasaray
Futbol
Haberler > Futbol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez gruplarda

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına çıkacak. Galatasaray, altıncı kez grup müsabakalarına doğrudan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı dönemlerini Rumen çalıştırıcı Lucescu ve mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde geçirdi

17 Eylül 2018 Pazartesi, 13:56 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, yarın Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

LUCE VE TERİM

Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İspanyol devi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Galatasaray'ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:

Sezon

Teknik Direktör

O

G

B

M

A

Y

P

1993-94

Rainer Hollmann

6

0

2

4

1

10

2

1994-95

Reinhard Saftig

6

1

1

4

3

9

3

1997-98

Fatih Terim

6

1

1

4

4

11

4

1998-99

Fatih Terim

6

2

2

2

8

8

8

1999-00

Fatih Terim

6

2

1

3

10

13

7

2000-01

Mircea Lucescu

14

6

3

5

19

24

21

2001-02

Mircea Lucescu

12

3

6

3

10

10

15

2002-03

Fatih Terim

6

1

1

4

5

10

4

2003-04

Fatih Terim

6

2

1

3

6

8

7

2006-07

Erik Gerets

6

1

1

4

7

12

4

2012-13

Fatih Terim

10

5

2

3

14

14

17

2013-14

F. Terim/R. Mancini

8

2

2

4

9

17

8

2014-15

C. Prandelli/H. Hamzaoğlu

6

-

1

5

4

19

1
2015-16 H.Hamzaoğlu/M. Denizli 6 1 2 3 6 10 5

Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.

İLK TUR GRUP PERFORMANSLARI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur grup performansları ise şöyle:

1993-1994 Sezonu (A Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Barcelona

6

4

2

0

13

3

10

2

Monaco

6

3

1

2

9

4

7

3

Spartak Moskova

6

1

3

2

6

12

5

4

Galatasaray

6

0

2

4

1

10

2

1994-1995 Sezonu (A Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Göteborg

6

4

1

1

10

7

9

2

Barcelona

6

2

2

2

11

8

6

3

Manchester United

6

2

2

2

11

11

6

4

Galatasaray

6

1

1

4

3

9

3

1997-1998 Sezonu (A Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Borussia Dortmund

6

5

0

1

14

3

15

2

Parma

6

2

3

1

6

5

9

3

Sparta Prag

6

1

2

3

6

11

5

4

Galatasaray

6

1

1

4

4

11

4

1998-1999 Sezonu (B Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Juventus

6

1

5

0

7

5

8

2

Galatasaray

6

2

2

2

8

8

8

3

Rosenborg

6

2

2

2

7

8

8

4

Athletic Bilbao

6

1

3

2

5

6

6

1999-2000 Sezonu (H Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Chelsea

6

3

2

1

10

3

11

2

Hertha Berlin

6

2

2

2

7

10

8

3

Galatasaray

6

2

1

3

10

13

7

4

Milan

6

1

3

2

6

7

6

2000-2001 Sezonu (D Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Sturm Graz

6

3

1

2

9

12

10

2

Galatasaray

6

2

2

2

10

13

8

3

Glasgow Rangers

6

2

2

2

10

7

8

4

Monaco

6

2

1

3

13

10

7

2001-2002 Sezonu (D Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Nantes

6

3

2

1

8

3

11

2

Galatasaray

6

3

1

2

5

4

10

3

PSV Eindhoven

6

2

1

3

6

9

7

4

Lazio

6

2

0

4

4

7

6

2002-2003 Sezonu (H Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Barcelona

6

6

0

0

13

4

18

2

Lokomotiv Moskova

6

2

1

3

5

7

7

3

Club Brugge

6

1

2

3

5

7

5

4

Galatasaray

6

1

1

4

5

10

4

2003-2004 Sezonu (D Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Juventus

6

4

1

1

15

6

13

2

Real Sociedad

6

2

3

1

8

8

9

3

Galatasaray

6

2

1

3

6

8

7

4

Olympiakos

6

1

1

4

6

13

4

2006-2007 Sezonu (C Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Liverpool

6

4

1

1

11

5

13

2

PSV Eindhoven

6

3

1

2

6

6

10

3

Bordeaux

6

2

1

3

6

7

7

4

Galatasaray

6

1

1

4

7

12

4

2012-2013 Sezonu (H Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Manchester United

6

4

0

2

9

6

12

2

Galatasaray

6

3

1

2

7

6

10

3

CFR Cluj

6

3

1

2

9

7

10

4

Braga

6

1

0

5

7

13

3

2013-2014 Sezonu (B Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Real Madrid

6

5

1

0

20

5

16

2

Galatasaray

6

2

1

3

8

14

7

3

Juventus

6

1

3

2

9

9

6

4

Kopenhag

6

1

1

4

4

13

4

2014-2015 Sezonu (D Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Borussia Dortmund

6

4

1

1

14

4

13

2

Arsenal

6

4

1

1

15

8

13

3

Anderlecht

6

1

3

2

8

10

6

4

Galatasaray

6

0

1

5

4

19

1

2015-2016 Sezonu (C Grubu)

 

Kulüp

Maç

G

B

M

A

Y

Puan

1

Atletico Madrid

6

4

1

1

11

3

13

2

Benfica

6

3

1

2

10

8

10

3

Galatasaray

6

1

2

3

6

10

5

4

Astana

6

0

4

2

5

11

4
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.