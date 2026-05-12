Galatasaray şampiyonluk kutlama programını açıkladı!
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 17:20
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olan Galatasaray'ın kutlama programını açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kutlaması ise 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19.05'te başlayacak ve RAMS Park'ta yapılacak.
Burada düzenlenecek seremoniyle futbolcular kupayı taraftarları önünde kaldıracak.
Stadyumda havai fişek gösterisi ve drone şovu olacak. Kutlamalara sanatçılar çağrılmayacak fakat DJ performansları olacak.
