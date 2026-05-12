Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray şampiyonluk kutlama programını açıkladı!

        Galatasaray şampiyonluk kutlama programını açıkladı!

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, kutlama programını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 17:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray kutlama programını açıkladı!

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olan Galatasaray'ın kutlama programını açıkladı.

        Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kutlaması ise 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19.05'te başlayacak ve RAMS Park'ta yapılacak.

        Burada düzenlenecek seremoniyle futbolcular kupayı taraftarları önünde kaldıracak.

        Stadyumda havai fişek gösterisi ve drone şovu olacak. Kutlamalara sanatçılar çağrılmayacak fakat DJ performansları olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 9 Mayıs 2026 (İran Nükleerden Vazgeçer Mi?)

        Hürmüz'de gerilim tırmanıyor, masa dağılmıyor… Uzlaşı hala mümkün mü? ABD ve İran bir kez daha ne zaman müzakereye oturacak? Masada hangi şartlar var, kim hangi tavizi vermeye hazır? Ortadoğu'ya barış mı geliyor, yoksa yeni bir savaş mı başlıyor? Tahran'da kritik soru… Kararları kim veriyor? Müzaker...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"