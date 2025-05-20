Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk olan takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

on dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı. Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. REKLAM 2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.