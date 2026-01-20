Galatasaray, Soungoutou Magassa için devrede!
Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Taraftarların beklentisini henüz karşılayamayan sarı-kırmızılı yönetim, görüşmelere hız verdi.
Galatasaray’ın gündeminde birçok isim var. Özellikle 6 numara için arayış devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da forma giyen Soungoutou Magassa için devrede.
22 yaşındaki Fransız futbolcu için kiralama formülü gündemde. Ancak West Ham United, genç ön liberonun ayrılığına sıcak bakmıyor.
Sezon başında Monaco’dan West Ham’a 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Magassa, 15 maçta birer gol ve asist katkısı verdi.