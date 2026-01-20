Galatasaray, Soungoutou Magassa için devrede!

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Taraftarların beklentisini henüz karşılayamayan sarı-kırmızılı yönetim, görüşmelere hız verdi.

Galatasaray’ın gündeminde birçok isim var. Özellikle 6 numara için arayış devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da forma giyen Soungoutou Magassa için devrede.