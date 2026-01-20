Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Soungoutou Magassa için devrede! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Soungoutou Magassa için devrede!

        Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da kariyerini sürdüren Fransız milli futbolcu Soungoutou Magassa için devrede

        Giriş: 20.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan Magassa hamlesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Taraftarların beklentisini henüz karşılayamayan sarı-kırmızılı yönetim, görüşmelere hız verdi.

        Galatasaray’ın gündeminde birçok isim var. Özellikle 6 numara için arayış devam ediyor.

        Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da forma giyen Soungoutou Magassa için devrede.

        22 yaşındaki Fransız futbolcu için kiralama formülü gündemde. Ancak West Ham United, genç ön liberonun ayrılığına sıcak bakmıyor.

        Sezon başında Monaco’dan West Ham’a 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Magassa, 15 maçta birer gol ve asist katkısı verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü

        Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları