Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, Galatasaray - Strasbourg karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Strasbourg maçı yayıncı kuruluşu...
Galatasaray - Strasbourg maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da sürdüren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında; Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etti. Dördüncü hazırlık maçında Fransa temsilcisi ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, zorlu maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, " Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Strasbourg maçının tarihi ve saati...
GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak.
GALATASARAY - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park’ta oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY LAZİO İLE KARŞILAŞACAK
Galatasaray daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.