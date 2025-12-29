Habertürk
        Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı!

        Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        29.12.2025 - 23:04
        Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı!
        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

        Esenyurt'ta park halindeyken arazide oluşan göçüğe düşen otomobilin sahibi: Bu arabadan çok çektim, üstünü gömün gitsin

        Esenyurt'ta park halindeki bir otomobil, boş arazide oluşan göçüğe düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobilin sahibi Cevdet Turahan "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Üstünü gömün gitsin" dedi.

