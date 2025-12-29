Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı!

Esenyurt'ta park halindeyken arazide oluşan göçüğe düşen otomobilin sahibi: Bu arabadan çok çektim, üstünü gömün gitsin

Esenyurt'ta park halindeki bir otomobil, boş arazide oluşan göçüğe düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobilin sahibi Cevdet Turahan "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Üstünü gömün gitsin" dedi.