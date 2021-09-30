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Galatasaray taraftarına Fransa'da biber gazlı müdahale

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa'nın Marsilya ekibine konuk olan Galatasaray'ın taraftarlarına biber gazıyla müdahale edildi

Galatasaray taraftarına Fransa'da biber gazlı müdahale

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray, ikinci maçında Fransa'da Marsilya'ya konuk olurken maç öncesinde gerginlik yaşandı. Fransız emniyet güçleri, Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne biber gazıyla müdahalede bulundu.

Olayların çıkış nedeninin Marsilya taraftarının, Galatasaray'a ayrılan tribüne dönerek Yunanistan bayrağı açmasının olduğu öne sürülüyor.

Maçtan günler önce Marsilya İletişim Direktörü Cardoze mücadeleye dair açıklamalar yapmıştı. Marsilya İletişim Direktörü Jacques Cardoze, 2012'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta iki takım taraftarları arasında ciddi bir kavga çıktığını belirterek, önlemlerini bu yönde aldıklarını kaydetti ve, "Galatasaray maçıyla ilgili çalışmalarımızı, 2012'de Fenerbahçe ile oynadığımız maç üzerinden yaptık. Gerginliğin ve taraftarların karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek için her şeyi yapacağız." demişti.

Galatasaray taraftarlarını bir arada tutmaya çalışacaklarını söyleyen Cardoze, "Garantimiz yok, taraftarların stadın diğer bölümlerine gitmesini engellememiz zor. Ancak rakip taraftarların bir arada olacağı geniş bir alan ayırmaya karar verdik. Deplasman taraftarlarına ayırdığımız kapasiteyi 3400'e çıkardık, Lens maçından 500 daha fazla. Fransa, Almanya veya Belçika'dan gelecek Galatasaray taraftarlarını ağırlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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