Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray tribünlerinde TFF'ye tepki vardı.
Fatih Terim'e 3 maçlık ceza verilmesini protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde "Federasyon istifa" tezahüratları yaptı.
Sarı-kırmızılı tribünlerde ayrıca "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı... Biz buradayız. Durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak. Galatasaray'ın Galatasaray'dan başka dostu yok" pankartları açıldı.
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