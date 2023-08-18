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        Galatasaray,Trabzonspor maçı ile seyircisine "merhaba" diyor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:14
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        Galatasaray,Trabzonspor'u ağırlıyor
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

        Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.

        Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.

        ZANİOLO VE TETE OLMAYACAK

        Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında Nicolo Zaniolo ve Tete'den yararlanamayacak.

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile transfer görüşmeleri yürüten ve sakatlığı devam eden İtalyan yıldız Zaniolo, yarınki karşılaşmada süre almayacak.

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        Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.

        SAHASINDA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 17 karşılaşmada mağlup olmadı.

        İç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        "Cimbom" sahasındaki son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

        BU SEZONKİ 6. RESMİ MÜSABAKA

        Galatasaray, Trabzonspor mücadelesiyle bu sezonki 6. resmi maçına çıkacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de de 1 maçta mücadele eden sarı-kırmızılılar, bundan da beraberlikle ayrıldı.

        Söz konusu mücadelelerde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, 4 mücadelede kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.

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        GOL YÜKÜNÜ HALİL VE MERTENS ÇEKİYOR

        "Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu, bu sezonki resmi maçlarda attığı gollerle dikkati çekti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

        Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Rövanş mücadelesini Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 alan sarı-kırmızılılar, turu atlayan taraf oldu.

        Ligdeki Kayserispor maçını boş geçen sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 5 resmi maçında 7 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Icardi, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

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