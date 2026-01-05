Galatasaray-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Süper Kupa, bu yıl yeni formatında dörtlü turnuva şeklinde oynanacak. Bugüne kadar 142 kez karşılaşan iki takım, Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan maçta Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, "Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı 11'leri...