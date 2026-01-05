Süper Kupa'da dev maç! Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının tarihi ve maç saati gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Rakibine üstün gelen tarafın finale yükseleceği maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Peki, "Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa maçı yayıncı kuruluşu...
Galatasaray-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Süper Kupa, bu yıl yeni formatında dörtlü turnuva şeklinde oynanacak. Bugüne kadar 142 kez karşılaşan iki takım, Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan maçta Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, "Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı 11'leri...
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Kupa Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ile Yusuf Demir de maç kadrosunda yoklar.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi.
Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar, Batagov, Ozan, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.
Süper Kupa'da ilk randevu
Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.