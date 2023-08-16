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        Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

        Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 14:24
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        İşte G.Saray-Trabzon maçının hakemi
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

        Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

        18 Ağustos Cuma:

        21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka

        21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

        19 Ağustos Cumartesi:

        19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan

        21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

        21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

        20 Ağustos Pazar:

        19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

        21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

        21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

        21 Ağustos Pazartesi:

        21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

        21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın

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