KAZANIRSA REKOR OLACAK

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti. Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.