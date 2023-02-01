Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11

Galatasaray, Ümraniyespor ile Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 10 maçı da kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalayan sarı-kırmızılılar rekor için sahaya çıkacak. Hafta sonunda Trabzonspor'u yine Nef Stadı'nda konuk edecek Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk öğrencilerinden önce Ümraniyespor maçına odaklanmalarını isterken ilk 11'ini de belirledi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Lider Galatasaray, 22. hafta müsabakasında bu akşam HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ROTASYON ZAMANI

    Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk, bu maç olduğu kadar hafta sonu oynanacak Trabzonspor mücadelesini de düşünüyor. Okan Buruk ilk 11'de kısıtlı bir rotasyona gitmeyi planlıyor. 

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İlk 11'de dört yerliyi sahaya sürerek maçın ilerleyen döneminde elini rahatlatmak isteyen Buruk, sol bekte Emre Taşdemir'i oynatmayı düşünüyor. Emre Taşdemir ile sahayı daha geniş kullanmayı planlayan Buruk, sol içte ise son haftalarda yükselen grafiğe sahip Berkan'a görev verecek. 
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    "REKORU DEĞİL 3 PUANI DÜŞÜNÜN"

    Bu karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak olan Galatasaray'da Buruk öğrencilerine uyarılarda bulunarak rekoru değil 3 puana odaklanmalarını istedi. 

     

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ligin en az gol yiyen takımı olsa da son haftalarda kalesinde daha fazla sayıda pozisyon veren sarı-kırmızılılarda Buruk öğrencileriyle yaptığı görüşmede özellikle geri dönüşlerde daha dikkatli olmalarını istedi. 

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    KAZANIRSA REKOR OLACAK

    Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti. Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

     Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11

    MUSLERA

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    BOEY

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    NELSSON
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ABDÜLKERİM

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    EMRE TAŞDEMİR

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SERGIO OLIVEIRA
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    BERKAN KUTLU

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    RASHICA

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MERTENS
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    KEREM

     
  • Galatasaray - Ümraniyespor maçı muhtemel 11! Okan Buruk ve öğrencileri rekor için sahada! GALATASARAY ÜMRANİYESPOR maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ICARDI

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.