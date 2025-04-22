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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Galatasaray yarı final peşinde! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Galatasaray yarı final peşinde! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'i

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede, iki takım da yarı finale kalmak ve turnuvada yoluna devam etmek istiyor. İşte dev mücadele öncesi bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:58
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, saat 20.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. ATV'den yayınlanacak mücadelenin orta hakemi ise Buğra Taşkınsoy oldu.

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        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Burada da bir takımın üstünlüğü sağlayamaması durumunda penaltı atışları finale çıkacak takımı belirleyecek.

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        Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon gruplardan başladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Aslan, çeyrek finalde de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

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        Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, C Grubu'nda Çorum FK ve Eyüpspor'u mağlup ederken, Galatasaray ile de berabere kaldı. Konya ekibi, 7 puanla çeyrek finale çıktı ve bu turda da İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.

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        KUPADA 6. RANDEVU

        Konyaspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 4 golle karşılık verdi.

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        BU SEZON 4. MAÇ

        Konyaspor ile Galatasaray, 2024-2025 sezonunda 3 kez mücadele etti. Süper Lig'de oynanan müsabakaları sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanırken, Türkiye Kupası'ndaki karşılaşma ise 0-0 sona erdi.

        7

        G.SARAY 24. FİNAL PEŞİNDE

        1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı kazandı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

        8

        Konyaspor ise 1 defa final oynadı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i geçerek kupayı müzesine götürdü.

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        BARIŞ ALPER VE KEREM DEMİRBAY CEZALI

        Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynamayacak. İki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında yaşanan olaylardan dolayı 1'er maç men cezası almıştı.

        10

        BURUK İLE UÇAR 6. KEZ RAKİP

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 5 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı Okan Buruk'un takımı kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

        11

        İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i...

        12

        GÜNAY

        13

        FRANKOWSKI

        14

        DAVINSON

        15

        ABDÜLKERİM

        16

        EREN ELMALI

        17

        LEMINA

        18

        TORREIRA

        19

        SALLAI

        20

        YUNUS

        21

        SARA

        22

        OSIMHEN

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