Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması üzerinde duruldu.