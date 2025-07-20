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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:05
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        G.Saray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, kamp otelinin sahasındaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

        Antrenman, şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        AVUSTURYA'DAKİ İLK SINAV BUGÜN

        Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bugün çıkacak.

        "Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

        Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.

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