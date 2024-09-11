Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Zalewski transferi için geri sayıma geçti! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Zalewski transferi için geri sayıma geçti!

        Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere... Sarı-Kırmızı yöneticiler dün öğlen saatlerinde özel bir uçakla İtalya'ya gitti. Polonyalı futbolcuya teklifini ileten Galatasaray beklemeye geçti. İşte detaylar...

        Giriş: 11.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Nicola Zalewski transferinde geri sayıma geçti.

        Sarı-kırmızılı kulübün transferden sorumlu yetkilileri Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu, dün öğle saatlerinde özel bir uçakla İtalya'ya gitti.

        Roma yetkilileriyle masaya oturan Galatasaraylı idareciler, başkent ekibiyle de yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

        Zalewski için çift haneli bonservis talebi bulunan Roma'ya bonuslar ve sonraki satıştan yüzde maddelerinin de bulunduğu bir teklif yapıldı ve beklemeye geçildi.

        İtalyan ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan Zalewski'nin temsilcisiyle de müzakereler yürüten Galatasaray, oyuncu kanadına dört yıllık bir sözleşme sundu.

        İtalyan ekibinden yıllık 350 bin Euro kazanan Zalewski'ye yıllık 2 milyon Euro'dan bir maaş teklifi yapıldı.

        Zalewski transferi dışında bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'nun bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

        Sarı-kırmızılılar orta saha transferi için ise Eintracht Frankfurt'dan Eric-Junior Dina Ebimbe, Club Brugge'ün Nijeryalı oyuncusu Raphael Onyedika ve Chelsea'den Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Eygi'nin 'kazayla' vurulduğunu söyledi
        Eygi'nin 'kazayla' vurulduğunu söyledi
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı