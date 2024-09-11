Galatasaray Zalewski transferi için geri sayıma geçti!
Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere... Sarı-Kırmızı yöneticiler dün öğlen saatlerinde özel bir uçakla İtalya'ya gitti. Polonyalı futbolcuya teklifini ileten Galatasaray beklemeye geçti. İşte detaylar...
Galatasaray, Nicola Zalewski transferinde geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılı kulübün transferden sorumlu yetkilileri Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu, dün öğle saatlerinde özel bir uçakla İtalya'ya gitti.
Roma yetkilileriyle masaya oturan Galatasaraylı idareciler, başkent ekibiyle de yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat etti.
Zalewski için çift haneli bonservis talebi bulunan Roma'ya bonuslar ve sonraki satıştan yüzde maddelerinin de bulunduğu bir teklif yapıldı ve beklemeye geçildi.
İtalyan ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan Zalewski'nin temsilcisiyle de müzakereler yürüten Galatasaray, oyuncu kanadına dört yıllık bir sözleşme sundu.
İtalyan ekibinden yıllık 350 bin Euro kazanan Zalewski'ye yıllık 2 milyon Euro'dan bir maaş teklifi yapıldı.
Zalewski transferi dışında bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'nun bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar orta saha transferi için ise Eintracht Frankfurt'dan Eric-Junior Dina Ebimbe, Club Brugge'ün Nijeryalı oyuncusu Raphael Onyedika ve Chelsea'den Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.