Galatasaray Zalewski transferi için geri sayıma geçti!

Galatasaray, Nicola Zalewski transferinde geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılı kulübün transferden sorumlu yetkilileri Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu, dün öğle saatlerinde özel bir uçakla İtalya'ya gitti.

Roma yetkilileriyle masaya oturan Galatasaraylı idareciler, başkent ekibiyle de yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

Zalewski için çift haneli bonservis talebi bulunan Roma'ya bonuslar ve sonraki satıştan yüzde maddelerinin de bulunduğu bir teklif yapıldı ve beklemeye geçildi.

İtalyan ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan Zalewski'nin temsilcisiyle de müzakereler yürüten Galatasaray, oyuncu kanadına dört yıllık bir sözleşme sundu.

İtalyan ekibinden yıllık 350 bin Euro kazanan Zalewski'ye yıllık 2 milyon Euro'dan bir maaş teklifi yapıldı.