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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’da Okan Buruk’un doğum günü kutlandı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’da Okan Buruk’un doğum günü kutlandı

        Galatasaray'da 51. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:05
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        Okan Buruk'un doğum günü kutlandı
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün Antalyaspor’un konuğu olacak Galatasaray bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

        Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde üzerinde düzenlenen kutlamada Buruk, Galatasaray’da kazandığı kupaların fotoğrafı olduğu pastayı üfledikten sonra tebrikleri kabul etti.

        Ayrıca Buruk'un futbolculuk döneminde formasını giydiği Serie A ekibi Inter de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Okan Buruk'un yaş gününü kutladı. Türkçe yapılan paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun Okan Buru!" denildi.

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