Galatasaray’da Okan Buruk’un doğum günü kutlandı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bugün Antalyaspor’un konuğu olacak Galatasaray bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde üzerinde düzenlenen kutlamada Buruk, Galatasaray’da kazandığı kupaların fotoğrafı olduğu pastayı üfledikten sonra tebrikleri kabul etti.