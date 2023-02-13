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Galatasaray´dan depremzedeler için konaklama projesi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Galatasaray yönetimi, depremzedeler için Beyoğlu´ndaki Hasnun Galip binasının açılacağını açıkladı

Galatasaray´dan depremzedeler için konaklama projesi
DHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Galatasaray´da yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur´un da yakından takip ettiği yardımların ardından sarı-kırmızılı yönetim, depremzedeler için yeni bir konaklama alanı yapılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Beyoğlu´ndaki Hasnun Galip binasını depremzedelerin konaklama ihtiyacı kapsamında kullanıma açacak.

DURSUN ÖZBEK: ACİL BİR ŞEKİLDE BARINMA YERİ YAPMAMIZ İHTİYACI DOĞDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Memleketimizin yaşadığı bu büyük felaketin neticesinde bölge insanının barınma problemi ortaya çıktı. Bizim de okulumuzda okuyan talebelerimizin bölgede aileleri var. Onlar da buraya gelecekler. Onlar için acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. O da şimdi ekibini getirdi" diye konuştu.

"GALATASARAY OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Galatasaray olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Süratle harekete geçtik. Allah bir daha bizi böyle bir durumla karşı karşıya bırakmasın inşallah. Galatasaray olarak elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Çarşamba günü aileleri konaklatacak şekilde hazırlanıyoruz. Boyasını, badanasını ve tesisatlarını yaptık inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" şeklinde konuştu.

FATİH DEMİRCAN: SOSYAL YAŞAM ALANI YAPIYORUZ

Depremzedeler için yeni yapılacak konaklama yerleri hakkında bilgiler veren Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, "Bu katta sekiz odamız var. Aşağıda da üç odamız var. Bir de fuaye alanı yani sosyal yaşam alanı yapıyoruz. Bir üst katımızda da yaklaşık 20 aileyi konaklatabilecek alanımız olacak" dedi.

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