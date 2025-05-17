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        Haberler Spor Transfer Galatasaray’ın şansı Juventus - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın şansı Juventus

        Victor Osimhen için tüm şartları zorlayan Galatasaray'ın şansı, Napoli'nin en ciddi teklifi yapan kulüp olan Juventus'a karşı tavrı

        Giriş: 17.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:25
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        Galatasaray’da Victor Osimhen bilmecesi sürüyor.

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        Sarı-kırmızılıların bu yaz sürpriz şekilde kiralık olarak renklerine bağladığı Osimhen taraftarın sevgilisi oldu.

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        Napoli’de kadro dışı kalan Osimhen’in İtalya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtilse de Napoli’den ayrılacağı kesin.

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        Juventus şimdiye kadar Osimhen için en ciddi teklifi yapan takım konumunda.

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        Arabistan’dan aldığı tekliflere sıcak bakmayan Osimhen henüz bir karar vermiş değil.

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        Nijeryalı golcüyü renklerine bağlamak isteyen Galatasaray’ın bu transferdeki şansı transferdeki rakibinin Juventus olması…

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        Osimhen’in sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli maddesi İtalya için geçerli değil.

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        Napoli, Osimhen için ülkeden gelecek tekliflerin en az 90 milyon Euro olmasını bekliyor.

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        Diğer yandan Napolili yetkililer, Osimhen’in Serie A ekiplerinden birine transfer olmasını istemiyor.

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        Nijeryalı golcünün yurt dışında bir kulübe transfer olmasına sıcak bakan Napoli kulübü İtalya içi görüşmeleri yokuşa sürüyor.

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        Galatasaray daha önce Dries Mertens transferinde olduğu gibi Osimhen’i ikna ederek Juventus’a ikinci çalımını atmak istiyor.

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