Galatasaray'ın şansı Juventus
Victor Osimhen için tüm şartları zorlayan Galatasaray'ın şansı, Napoli'nin en ciddi teklifi yapan kulüp olan Juventus'a karşı tavrı
Galatasaray’da Victor Osimhen bilmecesi sürüyor.
Sarı-kırmızılıların bu yaz sürpriz şekilde kiralık olarak renklerine bağladığı Osimhen taraftarın sevgilisi oldu.
Napoli’de kadro dışı kalan Osimhen’in İtalya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtilse de Napoli’den ayrılacağı kesin.
Juventus şimdiye kadar Osimhen için en ciddi teklifi yapan takım konumunda.
Arabistan’dan aldığı tekliflere sıcak bakmayan Osimhen henüz bir karar vermiş değil.
Nijeryalı golcüyü renklerine bağlamak isteyen Galatasaray’ın bu transferdeki şansı transferdeki rakibinin Juventus olması…
Osimhen’in sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli maddesi İtalya için geçerli değil.
Napoli, Osimhen için ülkeden gelecek tekliflerin en az 90 milyon Euro olmasını bekliyor.
Diğer yandan Napolili yetkililer, Osimhen’in Serie A ekiplerinden birine transfer olmasını istemiyor.