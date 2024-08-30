Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor! 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri kim oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna yeni formatta ilk kez oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bugün gerçekleşecek kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Toplam 36 ekibin katılım sağlayacağı kurada takımlar kendi torbaları dahil olmak üzere her torbadan 2'şer takım çekecek. Sarı kırmızılı temsilcimiz kurada 3. torbada yer alıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri…
Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. Ligde bu sezon ülkemizi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Temsilcilerimizin lig aşamasındaki rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Bu noktada 3. torbada yer alan Galatasaray’ın rakipleri araştırılmaya başlandı. Sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar Galatasaray’ın rakipleri kim oldu?’’ sorusunu gündeme taşıdı. İşte Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri ve detaylar…
2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yani bugün saat 14.00'de gerçekleştirilecek.
Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden (uefa.tv) canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?
Eşleşmeler henüz belli olmadı. Saat 14.00'te çekilecek kuraların ardından Galatasaray’ın rakipleri belli olacak.
GALATASARAY KAÇINCI TORBADA?
Galatasaray, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.
3. TORBA
Karabağ
Galatasaray
Viktoria Plzen
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorest
Midtjylland
Malmö
GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:
Roma, Manchester United, Porto, Rangers, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dynamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente, Karabağ, Midtjylland, Bodo/Glimt, Slavia Prag, Rigas, Elfsborg, Ludogorets, Ajax, Anderlecht, FCSB, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Braga, PAOK ve Maccabi Tel Aviv.
İŞTE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.
Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak
- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek
- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak
- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek
- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.
- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek
- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek