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        Haberler Spor Diğer Yüzme Galatasaraylı milli yüzücü Berke Saka'dan Paris kotası - Diğer Haberleri

        Galatasaraylı milli yüzücü Berke Saka'dan Paris kotası

        Galatasaraylı milli yüzücü Berke Saka, erkekler 200 metre bireysel karışıkta B barajını geçerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:01
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        Berke Saka, Paris biletini aldı!
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        Galatasaraylı milli yüzücü Berke Saka, Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre Bireysel Karışıkta elde ettiği 01:58.20 derecesi ile B barajını geçerek, World Aquatics tarafından aldığı davetle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı elde etti.

        Milli sporcu 100 metre sırtüstü yarışmasında da Türkiye'yi temsil edecek.

        Türkiye adına yüzmede kota kazanan sporcu sayısı 8'e yükseldi.

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