Galatasaray'ın transfer hedefindeki Henry Onyekuru'nun sosyal medyada Gaziantep'te oynayan Olarenwaju Kayode ile yaptığı sohbet sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Kayserispor'a attığı gol için takım arkadaşı Pawlowski'ye teşekkür eden Kayode'nin paylaşımın altına beğendiğini gösteren emojilerin yer aldığı bir yorum bırakan Henry Onyekuru'ya Gaziantepli oyuncu, "Yakında görüşürüz kardeşim" şeklinde bir cevap verdi.

İki oyuncunun Galatasaray'a transfer sonrasında görüşeceği şeklinde yorumlanan bu konuşma, Galatasaray taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.

GALATASARAY ONYEKURU İLE ANLAŞTI

Galatasaray, geri dönmek isteyen Henry Onyekuru ile anlaşmaya varırken, Fransız ekibiyle kiralama konusunda görüşmelerine devam ediyor.

Monaco'da 2'si ilk 11 olmak üzere sadece 4 maça çıkan Henry Onyekuru, yalnızca 162 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

Onyekuru, Galatasaray formasıyla geçen sezon 31'i Süper Lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 44 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 16 gol, 6 asistle toplam 22 gole etki etti.