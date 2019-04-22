Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? sorularının yanıtı dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Game Of Thrones 8. yeni sezon il bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve dünya çapında inanılmaz bir izlenme sayısı yakalamıştı. Peki Game Of Thrones 8. sezon 3. bölümde neler olacak? İşte GOT 8. sezon 2. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayacak gece saat 04.00'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Game of Thrones 8. sezon 2. bölümü izleyicisiyle buluştu. Game Of Throne 8. sezon 2. bölümden Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor. Kral Katili Jamie'nin de dahil olduğu müttefikler, kısıtlı bir zaman kalması dolayısıyla hazırlıklarına hız kazandırmıştır.

GAME OF THRONES 8. SEZON TÜM BÖLÜMLERİN TARİHLERİ

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluştu

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluştu

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınlayacak.