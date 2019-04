Uzun süredir beklenen Game of Thrones 8. sezon dün akşam seyircisiyle buluştu. Milyonların beklediği dizi Game of Thrones, 8. sezon ilk bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Game of Thrones Türkiye'de nasıl izlenecek? Game of Thrones hangi kanaldan yayınlanacak?

GAME OF THRONES 8. SEZON 1. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Game Of Thrones 8. sezon final olarak sezonu olarak ekranlara gelecek. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Game Of Thrones 8. Final sezonu fragmanından sonra dizinin yayınlanacağı tarih merak ediliyordu. Game Of Thrones 8. sezon ilk bölüm 14 Nisan tarihinde yayınlandı.

GAME OF THRONES HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınlayacak.

GAME OF THRONES HASTALIK SEBEBİ OLABİLİYOR!

Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) uzun bir aradan sonra sabaha karşı 04:00'te yayınlanan final sezonunun birinci bölümü, dizinin hayranları tarafından merakla beklendi. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi uykusuz bırakan diziye karşı işverenler, çalışanların hastalık izni alabilecekleri ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Avustralya'da dizi bazı eyaletlerde sabah 09.00, doğu eyaletlerinde saat farkı nedeniyle 11.00'de yayımlandı. Dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin sekizinci sezonu başladı. Dizinin yayın saati saat farkı sebebiyle Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların mesai saatine denk gelince, çalışanlar sahte hastalık izni almaya başladı. Hafta sonundan itibaren binlerce kişinin hastalık izni aldığı ortaya çıktı. Hafta sonu birçok sosyal medya hesabından hastalık izni almak için uygun dilekçe örnekleri paylaşıldı.

Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.

GAME OF THRONES 8. SEZON SAAT KAÇTA YAYINLANDI?

Game Of Thrones 8. sezon 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

SON SEZONDA NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.

RAKAMLARLA GAME OF THRONES

AA'nın haberine göre peki toplam 67 bölümü geride bırakan dizide, en çok hangi karakterler rol aldı, hangi replikler öne çıkıyor? Dizinin en uzun bölümü hangisiydi?

Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılıyor. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı. Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor.

Dizinin en çok rol alan karakteri 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister olurken, dizideki karakterler en çok göğsünden bıçaklanarak veya yanarak hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü dizide 7 sezon boyunca en uzun rol alan karakterler sırasıyla Tyrion Lannister ve Jon Snow oldu.