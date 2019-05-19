Game of Thrones'ta 'Demir Taht'a kim oturmalı?

George R. R. Martin'in kitaplarından ilhamla çekilen epik televizyon dizisi Taht Oyunları'nın kazananı kim olacak? 2011 yılından beri ilgiyle izlenen dizinin finaline gelindi.



Westeros'a kimin hükmedeceği merak konusu.



Sosyal medyada da yapılan yorumlarda öne çıkan 4 aday var.



JON SNOW



John Snow'un gerçek adının aslında Aegon Targaryen olduğunu ve Demir Taht'ın gerçek varisi olduğu geçtiğimiz bölümlerde ortaya çıkmıştı.



DAENERYS TARGARYEN



Kralın Şehri'nin teslim oluşunu duyuran çan seslerine aldırmayan Dany ve hayatta kalan son ejderhası Dragon, öfkeyle kuşatma atındaki şehri yerle bir etmiş ve tepki de toplamıştı.



ARYA STARK



Arya Stark, Gece Kralı'nı öldürmesi ve tüm insalığı kurtarmasıyla son bölümlere damgasını vurmuştu.



TYRION LANNISTER



Meeren ve Kralın Şehri'ni yönetmesi Tyrion'ın için iyi bir deneyim. Ayrıca Kraliçe Daenerys Targaryen, Lannister'ın fikirlerini hep dikkate almış, Kraliçe'ye akıl danışmanlığı da yapmıştı.