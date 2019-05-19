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Game of Thrones'ta 'Demir Taht'a kim oturmalı?

Fenomen dizi Game of Thrones (Taht oyunları) final yapıyor. 8 sezondur, izleyiciyi kendine bağlayan dizinin final bölümü gece yarısı yayınlacak bölümüyle sona eriyor

Game of Thrones

George R. R. Martin'in kitaplarından ilhamla çekilen epik televizyon dizisi Taht Oyunları'nın kazananı kim olacak? 2011 yılından beri ilgiyle izlenen dizinin finaline gelindi.

Westeros'a kimin hükmedeceği merak konusu.

Sosyal medyada da yapılan yorumlarda öne çıkan 4 aday var.

JON SNOW

John Snow'un gerçek adının aslında Aegon Targaryen olduğunu ve Demir Taht'ın gerçek varisi olduğu geçtiğimiz bölümlerde ortaya çıkmıştı.

DAENERYS TARGARYEN

Kralın Şehri'nin teslim oluşunu duyuran çan seslerine aldırmayan Dany ve hayatta kalan son ejderhası Dragon, öfkeyle kuşatma atındaki şehri yerle bir etmiş ve tepki de toplamıştı.

ARYA STARK

Arya Stark, Gece Kralı'nı öldürmesi ve tüm insalığı kurtarmasıyla son bölümlere damgasını vurmuştu.

TYRION LANNISTER

Meeren ve Kralın Şehri'ni yönetmesi Tyrion'ın için iyi bir deneyim.  Ayrıca Kraliçe Daenerys Targaryen, Lannister'ın fikirlerini hep dikkate almış, Kraliçe'ye akıl danışmanlığı da yapmıştı.

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