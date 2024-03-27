GameStop'ta işçi çıkartma furyası

2021 yılında piyasaları altüst eden video oyunu perakendecisi GameStop, bu kez işten çıkartma haberleri ile gündemde.

Şirket günü yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmek için belirsiz sayıda işi azalttığını ve e-ticaret firmalarının artan rekabeti ve belirsiz bir ekonomide zayıf tüketici harcamaları nedeniyle dördüncü çeyrek gelirinin düştüğünü bildirdi.

HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Grapevine, Teksas merkezli şirketin hisseleri genişletilmiş ticarette yüzde 16 gerilerken Wedbush Securities analisti Michael Pachter, "Dijital indirmelerin artan bir karışımı fiziksel perakendeye zarar veriyor ve bir tüketici sadece bir oyun sipariş edip hemen indirebiliyorsa mağazaya gitmek için hiçbir neden yok. Yönetim, mağaza trafiğini artırmanın bir yolunu bulmadıkça gelirlerin toparlanması pek olası değil" şeklinde konuştu.

REKLAM Oyun endüstrisinin yüksek borçlanma maliyetleri, yapışkan enflasyon ve pandemi zirvelerinden kaynaklanan talep yavaşlamasının baskısıyla karşı karşıya kalması nedeniyle ABD'li video oyunu yayıncıları Take-Two Interactive Software ve Electronic Arts da geçtiğimiz ay kazançları beklentileri karşılayamadı. GameStop'un son maliyet azaltma önlemleri İrlanda, İsviçre ve Avusturya'daki operasyonlarından çıkmayı da içeriyordu. ÇALIŞAN SAYISINDA 2023'E GÖRE CİDDİ GERİLEME VAR 3 Şubat itibariyle, şirketin dünya çapında yaklaşık 8.000 tam zamanlı maaşlı ve saatlik çalışanı ve 13.000 ila 18.000 arasında yarı zamanlı, saatlik çalışanı bulunuyor. Bu rakamlar 2023 yılnda 11.000 tam zamanlı maaşlı ve 14.000 ila 27.000 arasında saatlik çalışan şeklindeydi.