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Gamze Özçelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gamze Özçelik hayatı hakkında

Gamze Özçelik kimdir? Soruları ünlü oyuncunun Twitter'da TT olmasının ardından merak konusu oldu. İşte Gamze Özçelik hakkında detaylar haberimizde...

Gamze Özçelik

Gamze Özçelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özçelik'in Göztepe’deki evini 400.000 TL’ye sattığı ve bu parayla Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtırdığı iddia edildi. Öte yandan ünlü oyuncu her kuyuya da bir şehidin adını verdiği belirtildi. Çıkan haberlerin ardından Gamze Özçelik Twitter'da TT oldu. İşte, Gamze Özçelik hakkında detaylar haberimizde..


GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik (d. 26 Ağustos 1982, İstanbul),Türk oyuncu, sunucu ve model.

Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.

Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

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