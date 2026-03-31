Gana'da Otto Addo dönemi sona erdi
2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'nun görevden alındığı duyuruldu.
Giriş: 31.03.2026 - 11:12
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Gana'da organizasyona 72 gün kala teknik direktör Otto Addo'nun görevine son verildi.
Gana Futbol Federasyonunun (GFA) açıklamasında, "GFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Otto Addo ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırmıştır. Federasyon, yeni teknik direktörü en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Addo'nun ayrılışı, dün hazırlık maçında Almanya'dan alınan 2-1'lik yenilgi ve geçen cuma Avusturya'ya 5-1'lik mağlubiyetin ardından geldi.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Gana, L Grubu'nda İngiltere, Panama ve Hırvatistan ile karşılaşacak.
