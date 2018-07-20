Gangwon - Jeju United maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gangwon, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Jeju United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Gangwon 24 puanla 6. sırada, Jeju United 28 puanla 4. sırada bulunuyor. Gangwon son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jeju United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 210. İddaa'da Gangwon kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Jeju United kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Gangwon önceki hafta Incheon United mücadelesinde 2-0 kazandı.

Jeju United ise Jeonbuk Motors karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Gangwon, 12 gol attı ve 15 gol yedi.

Jeju United, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeju United 14 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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