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Garanti BBVA çalışma saatleri 2020: Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Garanti BBVA'nın çalışma saatleri, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından alınan coronavirüs tedbirleri kapsamında değişti. Garanti BBVA yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak çalışma saatlerinde değişikliğe gideceklerini duyurdu. Peki Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 Garanti BBVA çalışma saatleri...

Garanti BBVA çalışma saatleri 2020

Garanti BBVA şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, Garanti BBVA  çalışma saatlerini araştırıyor. Corona Virüsü salgınına karşı önlem almak isteyen Garanti BBVA, geçici süreliğine mesai saatlerinde değişikliğe gittiklerini açıklamasının ardından "Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" soruları merak konusu oldu. İşte 2020 Garanti BBVA yeni çalışma saatleri...

GARANTİ BBVA MESAİ SAATLERİ 2020

Garanti Bankası şubeleri yeni çalışma saatine göre saat 12.00'da açılacak. Bankada mesai akşam saat 17.00’da sona eriyor.

Garanti Bankası; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

GARANTİ BBVA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul

Garanti BBVA WhatsApp Chatbot Telefon No: 444 0 333

Müşteri İletişim Merkezi Telefon No: 444 0 333

Genel Müdürlük Telefon No: 0212 318 18 18

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