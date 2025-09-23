Garanti BBVA Emeklilik'ten okula dönüşe özel çocuklara BES kampanyası

Garanti BBVA Emeklilik, okula dönüş dönemine özel kampanyasıyla müşterilerini Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA Emeklilik dijital kanalları üzerinden çocuklarına BES başlatmaya davet ediyor. 8

Eylül–8 Ekim tarihleri arasında müşteriler Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA Emeklilik dijital kanalları üzerinden çocuklarına BES başlatırken, hem şimdiden çocuklarının gelecekleri için birikime başlıyor hem de 100.000 TL değerinde Boyner hediye çeki kazanacak 10 kişiden biri olma fırsatını yakalıyor.

Bu kampanyaya ek olarak, katkı payı ödemelerinde de bonus kazanımı devam ediyor. 750 TL’den başlayan tutarlarla çocukları için BES sözleşmesi başlatabilen müşteriler, aylık 3.000–7.999 TL arası katkı payı ödemesi yapanlar 3.000 TL; 8.000 TL ve üzeri katkı payı ödemesi yapanlar ise 8.000 TL bonus kazanma fırsatına sahip oluyor. Böylece hem çocukların geleceğine yatırım yapma hem de ek avantajlardan yararlanma şansı yakalıyor.

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, “18 yaş altı BES, çocuklarının geleceği için tasarruf ve birikim yapmayı düşünen ebeveynler için oldukça kazançlı bir yatırım aracı. Garanti BBVA Emeklilik olarak biz de daha çok çocuğun sisteme dahil olmasını, gelecekleri için birikime erkenden başlanmasını önemsiyoruz. Bunun için ebeveynlerin şubeye gitmelerine gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA Emeklilik dijital kanalları üzerinden sözleşme başlatma imkânıyla hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu biliyor, bugünden başlatılan birikimlerle hayallerine güvenle ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.