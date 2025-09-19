Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay: Temassız ödeme deneyimini daha da yaygınlaştırıyoruz

Garanti BBVA, inovatif ödeme çözümleriyle müşteri deneyimini ileriye taşımayı sürdürüyor.

Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ) ve Huawei Türkiye iş birliğiyle geliştirilen bu yenilik sayesinde BonusFlaş, geçtiğimiz aylarda HUAWEI WATCH 5’te temassız ödeme sunan ilk uygulama olmuştu. Bugün ise BonusFlaş, Huawei’in NFC destekli diğer akıllı saat modellerinde de Garanti BBVA müşterilerine fiziki kart ya da cep telefonu taşımadan hızlı, güvenli ve kolay ödeme imkânı sağlıyor.

BonusFlaş’ın güçlü teknolojik altyapısı sayesinde, Android destekli akıllı telefon kullanıcısı Garanti BBVA müşterileri artık NFC destekli Huawei akıllı saatlerin çoğu ile kasada kart ya da telefon arama derdine son veriyor. Yüksek güvenlik standartları ve pratik kullanımıyla öne çıkan BonusFlaş, Huawei’nin zarif ve ileri teknoloji tasarımlarıyla birleşerek, temassız ödeme deneyimini bileklere taşıyor.

“İNOVASYONU MÜŞTERİLERİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ”

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, iş birliğini şöyle değerlendirdi:

“Temassız ödeme teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla amacımız, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmek. Huawei ile geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz iş birliğiyle ilk adımı atmıştık. Şimdi ise BonusFlaş’ı Huawei’in NFC destekli diğer saat modellerine de taşıyarak temassız ödeme deneyimini daha da yaygınlaştırıyoruz. Geleceğe yönelik iş birliğimizin devam edeceğini, yeni inovasyonları da müşterilerimizle buluşturmayı sürdüreceğimizi belirtmek isterim.”