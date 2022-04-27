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Garanti BBVA ve ABB'den şarj istasyonu işbirliği

Garanti BBVA, enerji şirketi ABB ile birlikte elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulması amacıyla işbirliğine gitti. Verilen bilgiye göre, elektrikli araç şarj istasyonu finansmanı için Garanti BBVA’nın bireysel müşterilerine alışveriş kredisi sağlanabilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, "Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması için ilerleyen dönemde daha fazla finansman ihtiyacı olacak. Bu kapsamda müşterilerimizin e-şarj desteğine ulaşabileceği alışveriş kredisi çözümümüzü sunuyoruz" dedi

Garanti BBVA ve ABB'den şarj istasyonu işbirliği
HABERTURK.COM

Garanti BBVA, elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulması amacıyla enerji şirketi ABB ile anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda elektrikli araç şarj istasyonu finansmanı için Garanti BBVA’nın bireysel müşterilerine alışveriş kredisi sağlanabilecek.

3 ila 36 ay vadeyle 30 bin TL’ye kadar kullanılacak alışveriş kredisi ABB bayileri aracılığıyla sunulacak. Krediyle sitelere, apartmanlara ve müstakil konutlara kurulum yapılabileceği aktarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, "Yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması için ilerleyen dönemde daha fazla finansman ihtiyacı olacak. Bu kapsamda müşterilerimizin e-şarj desteğine ulaşabileceği alışveriş kredisi çözümümüzü sunuyoruz" dedi.

Öztopçu, ABB ile birlikte, e-şarj istasyonu kurmak isteyenlere alışveriş kredisi kullanabilmesini sağladıklarını belirterek, "Müşterilerimiz, ülkemizdeki e-şarj istasyonu sayısını hızla arttıracağına inandığımız bu ürünümüze ABB bayileri aracılığıyla ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

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