Garanti BBVA ve ÖRAV 11. ÖRAV Eğitim Şenliği ile İstanbul’da öğretmenlerle buluştu

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu ÖRAV, bu yıl da öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek, öğrencilerin nitelikli eğitime erişimine katkı sunmak amacıyla öğretmenleri 11. ÖRAV Eğitim Şenliği’nde bir araya getiriyor.

Erzurum ve Kars’ta başlayan şenlik, aralık ayı sonuna kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde, 30 ilde öğretmenlerle buluşmaya devam edecek.

Eğitim Şenliği’nin son durağı ise İstanbul oldu. 11 Ekim’de şenlik kapsamında üretken yapay zekâdan pozitif psikolojiye, şiirden yogaya ve yaratıcı düşünmeye birçok alanda hem mesleki hem kişisel gelişimi destekleyen atölyeler gerçekleşti. Şenlik boyunca Garanti BBVA gönüllüleri de öğretmenlere eşlik etti.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, “Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimi, geleceği temsil eden çocuklarımızı güçlendirmenin anahtarı. Garanti BBVA olarak, nitelikli eğitimin toplumların gelişiminde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimini desteklerken, öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için çalışıyoruz. ÖRAV, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme vizyonuyla hareket eden öncü bir sivil toplum kuruluşu. 11 yıldır düzenlenen Eğitim Şenliği de bu vizyonun somut, en kapsamlı örneklerinden biri. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlerle buluşan şenlik, alanında uzman konuşmacılar, ilham verici atölyeler ve sayısız etkinlikle öğretmenlerimize zengin bir deneyim sunuyor. Güçlü toplumların temelinin güçlü öğretmenler, eğitimde fırsat eşitliğinin ise vazgeçilmez bir hak olduğuna yönelik güçlü inancımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.