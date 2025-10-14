Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.321,42 %-2,22
        DOLAR 41,8319 %0,06
        EURO 48,5340 %0,25
        GRAM ALTIN 5.558,09 %0,60
        FAİZ 40,83 %1,34
        GÜMÜŞ GRAM 69,54 %-1,16
        BITCOIN 112.144,00 %-3,17
        GBP/TRY 55,6428 %-0,24
        EUR/USD 1,1591 %0,18
        BRENT 62,17 %-1,82
        ÇEYREK ALTIN 9.089,93 %0,63
        Haberler Ekonomi Para Garanti BBVA ve ÖRAV 11. ÖRAV Eğitim Şenliği ile İstanbul’da öğretmenlerle buluştu - Para Haberleri

        Garanti BBVA ve ÖRAV 11. ÖRAV Eğitim Şenliği ile İstanbul’da öğretmenlerle buluştu

        Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğretmen, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen 11. Eğitim Şenliği ile mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılıyor. Eğitim Şenliği'nin İstanbul ayağı ise Garanti BBVA gönüllülerinin de katılımıyla 11 Ekim'de gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 14.10.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA ve ÖRAV, İstanbul'da öğretmenlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu ÖRAV, bu yıl da öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek, öğrencilerin nitelikli eğitime erişimine katkı sunmak amacıyla öğretmenleri 11. ÖRAV Eğitim Şenliği’nde bir araya getiriyor.

        Erzurum ve Kars’ta başlayan şenlik, aralık ayı sonuna kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde, 30 ilde öğretmenlerle buluşmaya devam edecek.

        Eğitim Şenliği’nin son durağı ise İstanbul oldu. 11 Ekim’de şenlik kapsamında üretken yapay zekâdan pozitif psikolojiye, şiirden yogaya ve yaratıcı düşünmeye birçok alanda hem mesleki hem kişisel gelişimi destekleyen atölyeler gerçekleşti. Şenlik boyunca Garanti BBVA gönüllüleri de öğretmenlere eşlik etti.

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, “Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimi, geleceği temsil eden çocuklarımızı güçlendirmenin anahtarı. Garanti BBVA olarak, nitelikli eğitimin toplumların gelişiminde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimini desteklerken, öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için çalışıyoruz. ÖRAV, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme vizyonuyla hareket eden öncü bir sivil toplum kuruluşu. 11 yıldır düzenlenen Eğitim Şenliği de bu vizyonun somut, en kapsamlı örneklerinden biri. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlerle buluşan şenlik, alanında uzman konuşmacılar, ilham verici atölyeler ve sayısız etkinlikle öğretmenlerimize zengin bir deneyim sunuyor. Güçlü toplumların temelinin güçlü öğretmenler, eğitimde fırsat eşitliğinin ise vazgeçilmez bir hak olduğuna yönelik güçlü inancımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

        Bu yılki şenliğe ev sahipliği yapacak iller; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Isparta, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları