Garanti BBVA’dan 111.3 milyar TL net kâr

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre yıllık net kârı 111 milyar 262 milyon 197 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 4 trilyon 547 milyar 773 milyon 680 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3 trilyon 489 milyar 856 milyon 517 bin TL’ye ulaştı.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı, %69.1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yıllık %50.0 büyüme ile 3 trilyon 143 milyar 896 milyon 697 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı %17.5, özkaynak kârlılığı %29.1, aktif kârlılığı ise %2.9 seviyelerinde gerçekleşti.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE SOMUT BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi:

“2025, küresel ve yerel ölçekte para politikasında dezenflasyon hedefleriyle uyumlu bir normalleşme sürecinin kademeli olarak hayata geçirildiği, bankacılık sektörü açısından ise disiplinli ve güçlü bir stratejik duruş gerektiren bir yıl oldu. Yıl boyunca ekonomi yönetiminin kararlı yaklaşımı sayesinde enflasyonla mücadelede somut bir ilerleme kaydedilirken, bu süreçte para politikası adımları temkinli ve kontrollü bir çerçevede şekillendi.

Bankacılık sektörü yıl boyunca, ekonomideki dengelenme sonuçlarını hissetmeye devam etti. TL mevduatla ilgili düzenlemelerin etkisiyle politika faizinin üzerinde seyreden mevduat maliyetleri bilanço yönetiminde bankalar için temel unsur oldu. Kredilerde büyüme, regülasyonun belirlediği alanlardaki limitler dahilinde kaldı. Böyle bir dönemde Garanti BBVA olarak etkin yönetim ve bilanço dayanıklılığımızı bir kez daha ortaya koyduk ve istikrarlı performansımızı sürdürdük. 2025’te konsolide aktif büyüklüğümüz 4,5 trilyon TL’nin üzerine çıkarken, TL kredi büyüklüğümüz 1,7 trilyon TL’ye ulaştı. TL kredilerdeki geleneksel liderliğimizi bu yıl da pazar payı alarak güçlendirirken, portföyümüzün bireysel-tüzel dengesini istikrarlı biçimde gözetmeye devam ettik. Bireysel kredi hacminde açık ara liderliğimizi, tüm ürün gruplarında pazar payı kazanarak daha da pekiştirdik. TL tüzel nakdi ve gayri nakdi kredi toplamında ise, reel sektörün en büyük destekçisi olan özel banka rolümüzü sürdürdük. Ödeme sistemleri, stratejik olarak ayrıştığımız ve uzun vadeli değer yarattığımız alanlardan biri olmaya devam etti. Fonlama tarafında müşteri kaynaklı ve tabana yaygın fonlama yapımız sayesinde bilanço yönetiminde sürdürülebilirliği başarıyla sağladık. Toplam müşteri mevduatımız 3 trilyon TL’nin üzerine çıkarken, diğer fonlama kaynaklarımızı da çeşitlendirdik. 2025’te başarıyla tamamladığımız iki yeni işlemle birlikte, son iki yılda gerçekleştirdiğimiz sermaye benzeri tahvil ihraçlarının toplam tutarını 2,45 milyar ABD dolarına ulaştırarak, son yılların en yüksek sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştiren banka olduk. Bu adımlar, sermaye yapımızı daha da güçlendirirken; uzun vadeli büyüme stratejimizi destekleyecek güçlü bir finansal temel oluşturdu.”

"TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE OLARAK GÖSTERİLDİ" Bankanın müşteri odaklı stratejisine ve dijitalleşme vizyonuna dikkat çeken Akten: "2025'te Radikal Müşteri Perspektifimiz ile tüm süreçlerimizi müşterilerimizin gözünden yeniden tasarlamaya ve sunmaya devam ettik. Bu çalışmalar sayesinde BBVA Grubu içinde Türkiye, örnek ülke olarak gösterildi. Sahadaki özverimizin ve insan odaklı yaklaşımımızın global ölçekte değer bulduğunun güçlü bir göstergesi oldu. Bu dönüşümde yapay zekâ kritik bir rol oynuyor. Üretken yapay zekâyı hizmetlerimizin merkezine entegre ederek sezgisel ve empatik bankacılık deneyimini yeniden tasarlıyoruz. 2025 yılında üretken yapay zekâ ile yeniden tasarladığımız ve yeni nesil bir bankacılık deneyiminin öncüsü dijital asistanımız UGİ; son bir yılda 73 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 8 milyondan fazla müşteriye destek sundu. World Finance Digital Banking Awards 2025'te, Türkiye'nin 'Bireysel Bankacılıkta En İyi Dijital Banka've 'En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' ödüllerinin sahibi olduk. Bu ödüllere layık görülmemizi, dijital bankacılığı yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bütüncül bir deneyim olarak ele alışımızın bir sonucu olarak görüyoruz."