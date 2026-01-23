Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.981,51 %1,01
        DOLAR 43,3521 %0,18
        EURO 50,9168 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.856,39 %0,27
        FAİZ 35,01 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 137,59 %2,90
        BITCOIN 89.123,00 %-0,05
        GBP/TRY 58,6536 %0,21
        EUR/USD 1,1737 %-0,15
        BRENT 65,10 %1,62
        ÇEYREK ALTIN 11.210,19 %0,27
        Haberler Ekonomi Otomobil Garanti BBVA’dan Fiat bayilerinde 'anında' taşıt kredisi dönemi - Otomobil Haberleri

        Garanti BBVA’dan Fiat bayilerinde 'anında' taşıt kredisi dönemi

        Garanti BBVA ve Fiat, taşıt kredisinde yeni bir dönemi hayata geçiriyor. Gerçekleşen iş birliğiyle, Fiat marka yeni araç alımlarında bayide anında taşıt kredisi dönemi başlıyor. Sunulan dijital çözüm sayesinde kredi başvurusu, sözleşme, belge ve ödeme süreçleri, şubeye gitmeden, araç satın alma anında bayilerde uçtan uca dijital olarak gerçekleştiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA'dan 'anında' taşıt kredisi dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Garanti BBVA, otomotiv sektörüne yönelik dijital finansman çözümlerini, gerçekleştirdiği iş birliği ile Fiat bayilerine taşıdı. İş birliği kapsamında, Fiat marka araç satın alan müşteriler bayide anında taşıt kredisi kullanabiliyor.

        Uygulama sayesinde müşteriler, Fiat bayilerinde araç alımı sırasında Garanti BBVA’yı tercih ederek kredi süreçlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor.

        Kredi başvurusu, sözleşme onayı, dijital belge yönetimi, güvenli para transferi ve satıcı onayı dahil tüm adımlar dijital ortamda gerçekleşiyor. Böylece şubeye gitme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

        Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiat ile hayata geçirdiğimiz bayide taşıt kredisi uygulaması sayesinde müşterilerimiz, araç satın alma süreçlerini herhangi bir şubeye gitmeden, tamamen dijital ortamda tamamlayabiliyor. Beğendikleri aracı seçerken satın alma işlemi esnasında taşıt kredisine kolayca erişebiliyorlar. Yeni nesil taşıt finansmanı deneyimi sunan bu iş birliğiyle, Fiat marka araç satın almak isteyen müşteriler kredi süreçlerinde bu basit, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimin farkını yaşayabiliyor" dedi.

        Yapılan açıklamaya göre, bayide anında taşıt kredisi çözümü, satın alma sürecini sadeleştirirken hem müşteri hem de bayi tarafında operasyonel verimlilik sağlıyor. Dijital altyapı üzerinden ilerleyen süreç, araç alımında zaman kaybını en aza indiriyor.

        Garanti BBVA, bu uygulama ile müşteri deneyimini otomotiv ekosistemine entegre eden çözümlerini genişletmeyi ve finansman süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmeyi sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Depremden bu yana kayıp olan kardeşinin cansız bedeninin aylar sonra kimsesizler mezarlığında buldu

        (İHA) - Hatay'da depremde kaybolan kardeşi Nesrin Tuncer'i bulabilmek için aylardır azimle mücadele veren Ayten Tuncer, fethi kabir işlemlerinin ardından kardeşinin mezarını bulabildi. Kimsesizler mezarlığına defnedilen Nesrin Tuncer'in mezarı, anne ve babasının yanına taşındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!