Garanti BBVA’dan Fiat bayilerinde 'anında' taşıt kredisi dönemi

Garanti BBVA, otomotiv sektörüne yönelik dijital finansman çözümlerini, gerçekleştirdiği iş birliği ile Fiat bayilerine taşıdı. İş birliği kapsamında, Fiat marka araç satın alan müşteriler bayide anında taşıt kredisi kullanabiliyor.

Uygulama sayesinde müşteriler, Fiat bayilerinde araç alımı sırasında Garanti BBVA’yı tercih ederek kredi süreçlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor.

Kredi başvurusu, sözleşme onayı, dijital belge yönetimi, güvenli para transferi ve satıcı onayı dahil tüm adımlar dijital ortamda gerçekleşiyor. Böylece şubeye gitme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiat ile hayata geçirdiğimiz bayide taşıt kredisi uygulaması sayesinde müşterilerimiz, araç satın alma süreçlerini herhangi bir şubeye gitmeden, tamamen dijital ortamda tamamlayabiliyor. Beğendikleri aracı seçerken satın alma işlemi esnasında taşıt kredisine kolayca erişebiliyorlar. Yeni nesil taşıt finansmanı deneyimi sunan bu iş birliğiyle, Fiat marka araç satın almak isteyen müşteriler kredi süreçlerinde bu basit, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimin farkını yaşayabiliyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, bayide anında taşıt kredisi çözümü, satın alma sürecini sadeleştirirken hem müşteri hem de bayi tarafında operasyonel verimlilik sağlıyor. Dijital altyapı üzerinden ilerleyen süreç, araç alımında zaman kaybını en aza indiriyor.

Garanti BBVA, bu uygulama ile müşteri deneyimini otomotiv ekosistemine entegre eden çözümlerini genişletmeyi ve finansman süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmeyi sürdürüyor.