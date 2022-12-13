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Garanti BBVA´dan yeni yıl kredisi

Garanti BBVA, artan ihtiyaçların hızlı ve kolayca karşılanabilmesi için sağlık, alışveriş, evlilik harcamaları ve her türlü nakit ihtiyaçlarına yönelik Yeni Yıl Kredisi imkânı sunduğunu duyurdu

Garanti BBVA´dan yeni yıl kredisi
HABERTURK.COM

Garanti Bankası müşterilerine şubeye gitmeden Anında Kredi Hattı ve dijital bankacılık üzerinden güvenli bir şekilde kredi kampanyasından yararlanma olanağı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Yeni yılla birlikte müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla anında ve hızlı başvurabilecekleri Yeni Yıl Kredisi'ni sunuyoruz. Müşterilerimiz sağlık, alışveriş, evlilik ve her türlü nakit ihtiyacını Yeni Yıl Kredisi ile Anında Kredi Hattı ve dijital bankacılık kanallarımız üzerinden kolayca kullanılabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen ancak bankamız müşterisi olmayanlar Garanti BBVA Mobil'i indirerek bulundukları yerden hızlıca müşterimiz olarak anında kredi başvurusunda bulunabilir. Biz de yeni yılda ihtiyaçları yerine sevdiklerini düşünmeleri amacıyla Yeni Yıl Kredisini sunduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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