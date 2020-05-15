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AKİŞ GYO ile girişimlere erken aşamada yatırım yapan idacapital, değişimin ve yeni çözümlerin öncüsü, ilk uygulayıcıları ve yatırımcıları olmak adına yeni bir platform kurdu.

Buna göre, "Covid-19 Sonrası Yeni Normal'de Perakende ve Gayrimenkul İnovasyonları Çağrısı" başlıklı program kapsamında çözümlerini dünyaya taşıyabilecek girişimler yatırımcılarla buluşturulacak. Programda seçilen Scaleup'lar 100 bin dolara kadar yatırım imkânı sağlayan ivmelendirme programına davet edilecek.

Verilen bilgiye göre, salgınların gelecek dönemde de önemli dinamiklerden birisi haline dönüştüğü yeni düzende program aracılığı ile, alışveriş merkezlerinin ve bu merkezlerde faaliyet gösteren işletmelerin, güvenlik yöntemlerinde etkili olacak sürdürülebilir iş modelleri yaratan projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Aynı zamanda yatırıma uygun girişimlerin belirlenmesi ve tüm sektöre katma değer yaratabilecek iş fikirlerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sponsorluğunda düzenlenen “Covid-19 Sonrası Yeni Normal'de Perakende ve Gayrimenkul İnovasyonları Çağrısı” program için başvurular 25 Mayıs 2020 tarihine kadar alınacak.



Başvuru şartlarına ilişkin olarak, ürün/hizmetin inovatif bir Minimum Uygulanabilir Ürüne (MVP) (en azından tamamlanmaya yakın) sahip olması ve henüz şirket kuruluşunun yapılmamış olması, alışveriş merkezlerinin açılışı ile birlikte pilot kullanıma alınabilecek, orta ve uzun vadede kullanımı genişleme potansiyeli olan çözümler olması ve Türkiye’de en az bir tam zamanlı yöneticisinin var olması gibi şartlar aranıyor.

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