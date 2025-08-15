Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Gayrimenkul zengini Brad Pitt 12 milyon dolara yeni ev satın aldı - magazin haberleri

        Gayrimenkul zengini Brad Pitt 12 milyon dolara yeni ev satın aldı

        Milyon dolarlık gayrimenkul alım satımı yaparak yüksek kârlar elde eden Brad Pitt, Hollywood'dan yeni bir ev daha aldı. Pitt, ünlü müzisyen Dave Keuning'in evini, istenen miktardan 2 milyon dolar daha ucuza aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 15:35 Güncelleme: 15.08.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gayrimenkul imparatorluğunu büyüttü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brad Pitt, rock grubu The Killers'ın baş gitaristi Dave Keuning'den Hollywood Hills'te 12 milyon dolarlık bir malikane satın alarak devasa gayrimenkul imparatorluğunu daha da büyüttü. Pitt'in yeni evinin altı yatak odası, sekiz banyosu bulunuyor.

        Hareketli Los Angeles şehrinin ve Pasifik Okyanusu'nun manzarasını sunan, 1989 yılında inşa edilen evin açık havuzu ve geniş bir bahçesi de bulunuyor.

        61 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun yeni evi satın alma anlaşmasını bu ayın başlarında, annesi Jane Etta Pitt'in 84 yaşında vefat ettiği gün olan 5 Ağustos'ta tamamladığı öğrenildi.

        REKLAM

        Brad Pitt, Dave Keuning ve eşi Emilie'nin haziran ayında Wall Street Journal'a göre 13,99 milyon dolara satışa çıkardığı evi, istenen fiyatın altında bir bedel ödeyerek satın almayı başardı.

        İki ay önce Brad Pitt'in Los Feliz'deki evine hırsız girmiş, üç şüpheli yakın zamanda tutuklanmıştı.

        Pitt daha önce Los Angeles bölgesinde başka evler alıp satmıştı. Örneğin 2023'te 33 milyon dolarlık Los Feliz malikanesini Aileen Getty'ye satmıştı. Oyuncu daha sonra aynı mahallede 5,5 milyon dolarlık bir ev satın almıştı.

        Daily Mail, 2023 yılında ünlü yıldızın yaklaşık 72 milyon dolarlık gayrimenkul anlaşmalarına dâhil olduğunu açıklamıştı.

        2016'da Angelina Jolie'den ayrılan bir süredir mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile aşk yaşayan Pitt, sevgilisiyle California'nın Carmel bölgesindeki 40 milyon dolarlık evinde yaşıyor.

        MİLYONLARCA DOLARLIK EMLAK VARLIĞI

        Brad Pitt, Jennifer Aniston ile evlendikten kısa bir süre sonra, 2000'in sonlarında 4 milyon dolara ev satın aldı.

        Angelina Jolie ile halen hukuk savaşı verdiği Fransa'daki Miraval Şatosu'nun değeri 60 milyon dolar. Brad Pitt, 2021'de Florida'da eski bir imalat binası için 2,93 milyon dolar ödedi. Bir sonraki yıl binaya iki bitişik parsel daha ekledi ve yaklaşık 4 milyon dolar ödedi.

        Temmuz 2022'de California'nın en önemli sahil evlerinden birini 40 milyon dolara aldı. Bu, bölgede kaydedilen en pahalı konut satışlarından biri olarak kabul ediliyor.

        Mart 2023'te Los Angeles'ın Los Feliz semtinde 5,5 milyon dolara ev aldı. Bu, uzun süredir yaşadığı yakınlardaki yerleşkesini Aileen Getty'ye 33 milyon dolara satmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

        Brad Pitt, son olarak da Dave Keuning'in evini 12 milyon dolara satın aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Brad Pitt
        #emlak
        #yeni ev
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Anne ve babası ölü bulundu! 5 yaşındaki Dicle kayıp!
        Anne ve babası ölü bulundu! 5 yaşındaki Dicle kayıp!
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!