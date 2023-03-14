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Konser geliri depremzedelere

Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremlerin ardından yaraları sarmak amacıyla seferber olan ünlüler, desteğe devam edebilmek adına sahnelere dönüyor. Gazapizm, Göksel, Derya Uluğ ve Ceza'nın gerçekleştirecekleri konserlerden elde edilen gelirler depremzedeler yararına kullanılacak

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  • Gazapizm, Göksel, Derya Uluğ ve Ceza'nın konser gelirleri depremzedelere - Magazin haberleri

    Rapçi Gazapizm, 16 Mart'ta Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Gazapizm, "BKM ile gerçekleştirmeyi planladığımız 'Gazapizm Senfoni İstanbul 2023' konserimizin tüm gelirini deprem bölgesindeki çalışmalara aktaracağız" açıklamasını yaptı.
  • Gazapizm, Göksel, Derya Uluğ ve Ceza'nın konser gelirleri depremzedelere - Magazin haberleri

    150 kişilik dev bir orkestranın eşlik edeceği Gazapizm, sahnesinde Ceza, Göksel ve Haluk Levent’i de konuk edecek. Konserin bilet geliri de 'Köy Okulları Değişim Ağı’na (KODA) bağışlanacak.
  • Gazapizm, Göksel, Derya Uluğ ve Ceza'nın konser gelirleri depremzedelere - Magazin haberleri

    "HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Gazapizm’in konserine destek veren Göksel, 15 Mart’ta da depremzedeler için sahnede olacağını duyurdu. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Büyük bir kederin ortağıyız. Şimdi ise hiçbir şeyi unutmadan hep birlikte ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Müziğin iyileştirici gücünü kullanarak yardımı ve birlikteliği sürdürülebilir kılmak için 15 Mart Çarşamba akşamı Dada Salon Kabarett sahnesindeyiz. Konserimizin bilet gelirini depremin açtığı yaraları sarmak için paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.
  • Gazapizm, Göksel, Derya Uluğ ve Ceza'nın konser gelirleri depremzedelere - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da yaşanan deprem felaketlerinin ardından afetzedelerin yararına sahneye çıkacak. 21 Mart’ta İzmir’de konser verecek olan Uluğ, gecenin gelirini 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına aktaracak.
  • Gazapizm, Göksel, Derya Uluğ ve Ceza'nın konser gelirleri depremzedelere - Magazin haberleri

    "ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN HERKESE MİNNETTARIM"

    Sevenlerine çağrıda bulunan Derya Uluğ, "21 Mart’ta İzmir’de çok özel bir konsere çıkıyoruz. Elde edilecek gelir İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası ile konteyner kentlerde süren yaşamları iyileştirmek için kullanılacak. Gelmeseniz bile bir biletle destek olabilirsiniz. Elini taşın altına koyan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: AA, AHT, İHA

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