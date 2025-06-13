Gazeteci Ece Üner davasında karar

Gazeteci Ece Üner hakkında 15 Mart 2025'de sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki yorumuna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ece Üner ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"BERAATIMI TALEP EDİYORUM" Duruşmada savunma yapan sanık Üner, "Asker kızıyım ve devlet terbiyesi ile yetiştim. Rasim Ozan Kütahyalı bir buçuk yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor. Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim. 25 yıldır mesleğimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ece Üner hakkında uygulanan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.