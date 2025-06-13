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        Haberler Gündem Gazeteci Ece Üner davasında karar | SON DAKİKA HABERLERİ

        Gazeteci Ece Üner davasında karar

        Gazeteci Ece Üner, sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki yorumuna ilişkin ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Üner, "Rasim Ozan Kütahyalı bir buçuk yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor. Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim" diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ece Üner hakkında uygulanan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:10 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:22
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        Gazeteci Ece Üner davasında karar
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        Gazeteci Ece Üner hakkında 15 Mart 2025'de sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki yorumuna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ece Üner ile tarafların avukatları hazır bulundu.

        "BERAATIMI TALEP EDİYORUM"

        Duruşmada savunma yapan sanık Üner, "Asker kızıyım ve devlet terbiyesi ile yetiştim. Rasim Ozan Kütahyalı bir buçuk yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor. Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim. 25 yıldır mesleğimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ece Üner hakkında uygulanan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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        #ece üner
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