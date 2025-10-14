Gazeteci Hakan Tosun'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim'de Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramasının ardından hayatını kaybetti. Olay sonrası Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yalnız yürüyen Hakan Tosun, bir süre sonra iki motosikletli tarafından darp edilerek saldırıya uğruyor. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 18 yaşındaki A.M. ile 24 yaşındaki A.Ş. adlı kişiler olduğu saptandı. 12 Ekim günü düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "11.10.2025 tarihi saat 00.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak; ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiş, H.T. isimli şahsın yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (18) ve A.Ş. (24) isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler 12.10.2025 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.”