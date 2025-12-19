Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Avukat Çağrı Çetin, müvekkili gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı
Giriş: 19.12.2025 - 03:21 Güncelleme: 19.12.2025 - 03:23
Avukat Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.
İHA'nın haberine göre; Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve bugün ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.
