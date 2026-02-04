Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ 1 TL'lik tazminata mahkum oldu

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hedef alan bir köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaşması üzerine başlatılan hukuki süreç tamamlandı.

Necati Doğru imzalı yazıda, Belek'teki Orman Yangın Üssü'nün kapatıldığı, söz konusu alanın imara açıldığı ve Bakan Ersoy'a ait olduğu öne sürülen bir şirket tarafından lüks otel yapıldığı iddia edilmişti.

Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, bahse konu alanın mülkiyet ve tahsis süreçleri ayrıntılı biçimde ortaya konulmuş; söz konusu arazinin 1990 yılında Serik Belediyesi'ne tahsis edildiği, belediye tarafından özel bir şirkete verildiği, bakanlığın bu duruma itiraz ederek tahsisi iptal ettiği ve hukuki süreçlerin bakanlık lehine sonuçlandığı açıkça ifade edilmişti. Buna rağmen, Özdağ'ın söz konusu yazıyı hiçbir doğrulama yapmaksızın paylaşması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz bir tutum olarak değerlendirildi.