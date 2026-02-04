Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ 1 TL'lik tazminata mahkum oldu

        Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ 1 TL'lik tazminata mahkum oldu

        Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru'nun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkındaki iddiaları içeren köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'a karşı açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Özdağ'ın hukuka aykırı paylaşım yaptığına hükmederek Bakan Ersoy lehine 1 lira tazminata karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 19:28 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 TL'lik tazminata mahkum oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hedef alan bir köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaşması üzerine başlatılan hukuki süreç tamamlandı.

        Necati Doğru imzalı yazıda, Belek'teki Orman Yangın Üssü'nün kapatıldığı, söz konusu alanın imara açıldığı ve Bakan Ersoy'a ait olduğu öne sürülen bir şirket tarafından lüks otel yapıldığı iddia edilmişti.

        Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, bahse konu alanın mülkiyet ve tahsis süreçleri ayrıntılı biçimde ortaya konulmuş; söz konusu arazinin 1990 yılında Serik Belediyesi'ne tahsis edildiği, belediye tarafından özel bir şirkete verildiği, bakanlığın bu duruma itiraz ederek tahsisi iptal ettiği ve hukuki süreçlerin bakanlık lehine sonuçlandığı açıkça ifade edilmişti. Buna rağmen, Özdağ'ın söz konusu yazıyı hiçbir doğrulama yapmaksızın paylaşması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz bir tutum olarak değerlendirildi.

        KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL ETTİ

        Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şahsı ve bakanlık makamı hakkında ithamlar içeren paylaşıma karşı hukuki yollara başvurdu, 1 liralık tazminat istedi. Açılan tazminat davasında mahkeme, Selçuk Özdağ'ın paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığına ve kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

        Yargılama sonucunda mahkeme, Özdağ'ın Bakan Ersoy'a yönelik iftira niteliğindeki paylaşımı nedeniyle talep edilen tazminatı ödemesine karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü

        Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan tır binaya çarptı (İHA)

        #Necati Zincirkıran
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı