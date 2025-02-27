Gazeteci Nevşin Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röportajı nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.

Sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan YPG/PYD terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayınlayan gazeteci Nevşin Mengü'nün 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Mengü katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

'MENGÜ'NÜN AMACI SADECE HABER YAPMAK'

Nevşin Mengü'nün avukatı Hüseyin Ersöz, "Müvekkilimiz uzun yıllardır gazetecilik mesleğini ifa etmiştir. Kendisi ayrıca Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri olarak sayılmaktadır. Uluslararası basın kartı sahibidir. Müvekkilimiz saygın, tanınırlığı olan bir gazetecidir. İsnat edilen suçun, müvekkilimizin gazeteci kimliğiyle değerlendirilmelidir. Mengü'nün amacı suç işlemek değil sadece haber yapmak" ifadelerini kullandı.

CEZA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Nevşin Mengü'yü 'alenen terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı 3 yıl süreyle erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı aktarıldı. İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi. İddianamede, gazeteci Mengü'nün basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.