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Bakan Bilgin açıkladı: Gazi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken bir son dakika gelişmesi de gazi maaşlarından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışma ile gazi aylıklarına artış yapıldığını açıkladı. İşte, 2023 Zamlı gazi maaşı aylıkları...

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  • GAZİ MAAŞI 2023 | Gazi maaşına zam mı geldi? Bakan Bilgin açıkladı: Gazi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Gazi maaşları, Bakan Bilgin'in son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken gazi maaşlarına da zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıklarda artış uygulandığını duyurdu. İşte, 2023 Gazi maaşlarında son durum...
  • GAZİ MAAŞI 2023 | Gazi maaşına zam mı geldi? Bakan Bilgin açıkladı: Gazi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    BAKAN BİLGİN'DEN GAZİ MAAŞI AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.
  • GAZİ MAAŞI 2023 | Gazi maaşına zam mı geldi? Bakan Bilgin açıkladı: Gazi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    GAZİ MAAŞLARINA ZAM MI GELDİ?

    Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. 
  • GAZİ MAAŞI 2023 | Gazi maaşına zam mı geldi? Bakan Bilgin açıkladı: Gazi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    GAZİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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