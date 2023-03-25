Gazi Üniversitesi Londra merkezli QS'in

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AA

Gazi Eğitim Fakültesi odaklı çalışmaların yürütüldüğü "eğitim ve öğretim" alanında Gazi Üniversitesi, 2022 yılında 1427 üniversite arasında 78,3 puanla 21. sırada yer alırken; 2023 yılında puanını daha da artırarak 81 puanla 1584 üniversite arasında 27. sıraya yükseldi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, yönetim olarak göreve başladıkları 14 Ağustos 2020'den itibaren uluslararası bilinirliği olan, kaliteli, milli ekonomiye, sanayiye katkı sunan, hizmet üreten, insan haklarına saygılı bir kurum oluşturmak amacıyla yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Üniversitenin gerek kapasitesi gerek nitelikli insan kaynağı bakımından oldukça iyi durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, QS sıralamasında elde edilen başarının bu çabaların sonucu olduğunu vurguladı.

Gazi Üniversitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel eğitim-öğretim kurumlarından biri olduğunu anlatan Prof. Dr. Musa Yıldız, "Gazi Eğitim Fakültesi, Türkiye'nin öncü eğitim fakültelerinden biridir. Fakültemiz aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı eğitim fakültesidir. Örneğin, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda, Gazi Eğitim Fakültesinin 42 projesi desteklenmeye hak kazandı. Fakültemiz, Türkiye'deki tüm fakülteler arasında 5'inci, 97 eğitim fakültesi arasında da birinci oldu" diye konuştu.

Gazi Üniversitesinin, QS derecelendirmelerinde eğitimin yanı sıra "yaşam bilimleri ve tıp" ile "sanat ve beşeri bilimler" alanlarında da başarılı olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Üniversitemiz adına başarılara imza atmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Üniversitemiz, yılların birikimiyle yetişmiş akademik kadrosu ve başarılı öğrenci yapısıyla kuruluş amaçlarına uygun şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini, bilimsel ve akademik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Üniversitemizde, proje, Q1-Q2 makale, atıf, patent ve faydalı model sayıları gibi pek çok hususta ciddi bir artış kaydettik. Üniversitemizin başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum."