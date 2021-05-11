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Gaziantep: 4 - Çaykur Rizespor: 5

Süper Lig'in 41. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep'i 5-4 yendi

Gaziantep: 4 - Çaykur Rizespor: 5
AA

Gaziantep: 4 - Çaykur Rizespor: 5

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Deniz Caner Özaral

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan (Dk. 69 Kozulj),Djilobodji, Morais, Jefferson (Dk. 59 Enver Cenk Şahin),Maxim (Dk 69 Mirza Cihan),Sousa (Dk. 53 Furkan Soyalp),Kenan Özer (Dk 69 Ulaş Zengin),Dicko, Muhammed Demir

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir Dilaver (Dk. 68 Melnjak),İsmail Köybaşı, Morozyuk, Selim Ay, Tunay Torun (Dk. 65 Michalak),Albullah Durak, Djokovic (Dk. 90 Mithat Pala),Sabo, Fernando (Dk. 65 Samudio),Soderlund (Dk. 90 Alberk Koç)

Goller: Dk. 6 Tunay Torun, Dk. 30 İsmail Köybaşı, Dk. 45 Soderlund, Dk. 59 Sabo (Penaltıdan),Dk. 79 Samudio (Çaykur Rizespor),Dk. 46 Maxim, Dk. 47 ve 86 Muhammet Demir, Dk. 88 Djilobodji (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 28 Maxim, Dk. 90 Kenan Özer, Dk. 90 Morais, Dk. 90 Olkowski (Gaziantep),Dk. 30 Djokovic, Dk. 84 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

Konuk ekip, henüz daha maçın ilk saniyelerinde gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Sabo, ceza sahasına girmeden pasını müsait durumdaki arkadaşı Fernando ile buluşturdu ancak onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

6. dakikada Çaykur Rizespor Tunay Torun ile öne geçti. Sol kanattan bindirme yapan Fernando yaptığı ortayı kaleyi cepheden gören pozisyonda karşılayan Tunay Torun, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

17. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep atağında ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Maxim'in şutu kaleciden sekti. Dönen topu önünde bulan Dicko'nun vuruşu auta gitti.

30. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza alanındaki pozisyonda savunma oyuncuları topu uzaklaştırmak isterken, İsmail Köybaşı'nın dokunuşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2.

45. dakikada Rize ekibi 3. gole ulaştı. Topla hızlı hücuma çıkan Rizespor'da Fernando, sağında uygun durumda bulunan Soderlund'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3.

Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada, sol kanattan rakiplerini çalımlayan Gaziantep oyuncusu Maxim, önünü boşalttıktan sonra ceza sahasının hemen dışından attığı golle farkı ikiye indirdi: 1-3.

47. dakikada ise Muhammet Demir ile ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Muhammet Demir, ceza sahası çizgisinin hemen üzerinde düzgün vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

53. dakikada Gaziantep beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan Morais'in ortasında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kalenin sağ direğinin hemen dibinden auta gitti.

59. dakikada Çaykur Rizespor, penaltıyla farkı yeniden ikiye çıkardı. İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yapılan ortasına savunma oyuncularının elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya geçen Sabo, kalecinin sağından golünü kaydetti: 2-4.

79. dakikada Samudio ile konuk ekip bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ kanatta ceza sahası çizgisinin hemen dibinde faul kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına İsmail Köybaşı geçti. Bu oyuncunun ortasına kalenin sağ direğinde iyi yükselen Samudio, sırtı dönük şekilde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-5.

86. dakikada Muhammet Demir takımının 3. kendisinin ikinci golünü kaydetti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Enver Cenk Şahin'in ortasına savunmanın arkasına sarkarak yükselen Muhammet Demir, farkı ikiye indirdi: 3-5.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı yeniden bire indirdi. Sol köşe vuruşunu kullanan Enver Cenk Şahin'in ortasına savunma oyuncularının arasından yükselen kırmızı-siyahlı savunmacı Djilobodji, takımının 4. golünü kaydetti: 4-5.

90. dakikada yedek kulübesinde bekleyen Kenan Özer, oyun alanına girerek kaleci Günay Güvenç'e topu gönderdi. Hakem Zorbay Küçük bunun üzerine Kenan Özer'e sarı kart gösterdi.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 5-4 üstünlüğüyle sona erdi.

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